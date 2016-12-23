up

23.12.2016 пятница

EUR 63.5604

USD 60.8641

В Тюмени -18..-20 С 6 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

Программа новогодних развлечений в Тобольске

09:21 23 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
hqhdwalls.com

Большую новогоднюю и рождественскую программу подготовили для жителей и гостей города в Тобольском кремле.  

Тобольский музей-заповедник приглашает на увлекательную квест-игру "Дозор Мороза-Воеводы" и интерактивную программу "Палаты Мороза-Воеводы". Все желающие смогут индивидуально посетить резиденцию новогоднего волшебника в Гостином дворе.

Семейный музейный центр "Камелек" устраивает для гостей зимнюю рождественскую сказку. Посетителей научат праздничной росписи по дереву и изготовлению старинной елочной игрушки. Всем желающим предлагают присоединиться к "Сибирским забавам". На интерактивном занятии можно разучить колядки и познакомиться с рождественскими народными обрядами и традициями. 

Тематические экскурсии и праздничные мастер-классы пройдут в Доме мастеров. Здесь можно сделать сувениры в техниках декупаж, сухого и мокрого валяния, освоить художественную роспись, поработать в гончарной мастерской, узнать о традициях сибирского ковроткачества и изготовить куклу по народным мотивам. Действует новогодняя рождественская ярмарка.

24,25, 30,31 декабря и в первую неделю января в Тобольском драматическом театре  для детей пройдут показы спектакля "Новогодние приключения Ёлки". В погоне за новогодним деревцем участвуют Заяц, Лиса, Дровосек, Сорока, Ворона и Синица.

25 декабря на Красной площади Тобольского кремля при участии Деда Мороза и Снегурочки откроется ледовый городок и Кремлевская елка.

28 декабря на главной сцене города в Доме культуры "Синтез" состоится праздничный новогодний концерт с театрализованным выступлением сказочных персонажей, творческих коллективов города и поздравлением главного новогоднего волшебника.

Рождество жители и гости города смогут отметить на Красной площади Тобольского кремля. 7 января здесь пройдут развлекательные мероприятия с играми и забавами, конкурсами, состязаниями, танцами и хороводами.

Соб. инф.

Теги: Тобольский кремль , Тобольск , Новый Год , Тобольский драмтеатр

Последние новости

12:51 Тюменцы выбрали самого интересного поэта
12:40 Пассажиров в тюменских автобусах встречают сказочные герои Фото
12:29 Декорации для фильма "Тобол" будут капитальными Фото
12:18 Ялуторовская солонка ручной работы - один из лучших товаров России
12:07 Дмитрий Грамотин: решение о переносе Кубка мира - это удар по всему биатлонному сообществу России
11:56 На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск погиб водитель из Казани
11:45 Спортсменов Уватского района наградили за успехи в 2016 году
11:34 Ханты-Мансийский банк переводит зарплаты вартовчан на карты платежной системы "Мир"
11:23 Тюменские лесопромышленники готовы растить кадры на производстве
11:12 Футболисты из Тюмени лидируют в Омске
Все новости

Архив новостей

Декабрь, 2016
﻿

Губернатор

Экстренные службы и силовики перешли на усиленный режим работы

Владимир Якушев: тюменские энергетики вносят существенный вклад в развитие региона

Владимир Якушев прокомментировал продажу доли СИБУРа и Роснефти иностранцам

Политика

Игорь Холманских поручил обратить особое внимание на безопасность перевозок детей

"Единая Россия" запустила онлайн-приемную для обращений от обманутых дольщиков

Сергей Корепанов подвел итоги работы Тюменской областной думы

Экономика

Ханты-Мансийский банк переводит зарплаты вартовчан на карты платежной системы "Мир"

Заняться рыбоводством в Тюменской области можно благодаря аукционам

Альфа-Банк дополнительно выпустил бессрочные еврооблигации номиналом триста миллионов долларов

Общество

Тюменцы выбрали самого интересного поэта

Пассажиров в тюменских автобусах встречают сказочные герои

Декорации для фильма "Тобол" будут капитальными

Спорт

Спортсменов Уватского района наградили за успехи в 2016 году

Футболисты из Тюмени лидируют в Омске

Леонид Гурьев: IBU наказал тюменских и российских болельщиков, а не виновных в допинге

Происшествия

На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск погиб водитель из Казани

В Богандинском ребенок пострадал от упавшего с крыши снега

В поселке Яр пьяная покупательница зарезала продавца
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2016 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+