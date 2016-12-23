Программа новогодних развлечений в Тобольске

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Большую новогоднюю и рождественскую программу подготовили для жителей и гостей города в Тобольском кремле.

Тобольский музей-заповедник приглашает на увлекательную квест-игру "Дозор Мороза-Воеводы" и интерактивную программу "Палаты Мороза-Воеводы". Все желающие смогут индивидуально посетить резиденцию новогоднего волшебника в Гостином дворе.

Семейный музейный центр "Камелек" устраивает для гостей зимнюю рождественскую сказку. Посетителей научат праздничной росписи по дереву и изготовлению старинной елочной игрушки. Всем желающим предлагают присоединиться к "Сибирским забавам". На интерактивном занятии можно разучить колядки и познакомиться с рождественскими народными обрядами и традициями.

Тематические экскурсии и праздничные мастер-классы пройдут в Доме мастеров. Здесь можно сделать сувениры в техниках декупаж, сухого и мокрого валяния, освоить художественную роспись, поработать в гончарной мастерской, узнать о традициях сибирского ковроткачества и изготовить куклу по народным мотивам. Действует новогодняя рождественская ярмарка.

24,25, 30,31 декабря и в первую неделю января в Тобольском драматическом театре для детей пройдут показы спектакля "Новогодние приключения Ёлки". В погоне за новогодним деревцем участвуют Заяц, Лиса, Дровосек, Сорока, Ворона и Синица.

25 декабря на Красной площади Тобольского кремля при участии Деда Мороза и Снегурочки откроется ледовый городок и Кремлевская елка.

28 декабря на главной сцене города в Доме культуры "Синтез" состоится праздничный новогодний концерт с театрализованным выступлением сказочных персонажей, творческих коллективов города и поздравлением главного новогоднего волшебника.

Рождество жители и гости города смогут отметить на Красной площади Тобольского кремля. 7 января здесь пройдут развлекательные мероприятия с играми и забавами, конкурсами, состязаниями, танцами и хороводами.

Соб. инф.