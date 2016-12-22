Программа новогодних развлечений в Ишиме

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Театрализованные представления, ярмарка, увлекательные мастер-классы и фейерверк состоятся в Ишиме с 24 декабря по 7 января.

Предновогодняя ярмарка откроется 24 декабря на площади у Никольского рынка. Всех, кто придет за продуктами и подарками, ждет концертно-развлекательная программа, сообщает администрация Ишима.

Полюбоваться произведениями мастеров города и района и приобрести их можно в Доме национальных культур и ремесел до 30 декабря.

24 и 25 декабря юных зрителей приглашают в ишимский театр. Для ребят подготовили театрализованное представление "Новый год в лесу".

Людей старшего поколения ждут в культурном центре. 31 декабря и 7 января для них пройдет концертно-развлекательная программа с участием духового оркестра.

Встретить Новый год в компании сказочных персонажей ишимцы и гости города могут на центральном стадионе, где в ночь с 31 декабря на 1 января состоится концерт и фейерверк.

7 января жителей города ждет программа "Рождество Христово" с участием творческих коллективов и артистов города.

Соб. инф.