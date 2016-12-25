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Тюменские танцоры стали фаворитами Международного конкурса "Будущее планеты"

17:18 25 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
Фото ансамбля "Вереск"

Тюменский ансамбль народно-сценического танца "Вереск" вернулся с Международного конкурса детского и юношеского творчества "Будущее планеты" с двумя наивысшими наградами. Фестиваль проходил в Санкт-Петербурге.

Как рассказала "Тюменской линии" художественный руководитель ансамбля "Вереск" Елена Шарова, на международном конкурсе им довелось представлять и Тюмень, и Россию. На праздник танца в северную столицу отправились 32 ребенка во главе с руководителем.

Коллектив показал два танца в разных возрастных категориях участников: "Золотая ярмарка" и "Русская плясовая". Оба номера завоевали Гран-при и похвальные отзывы жюри.

По словам Елены Шаровой, организаторы также пригласили "Вереск" участвовать в дополнительном конкурсе "Будущее планеты", который пройдет в северной столице с 4 по 9 января 2017 года. 

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Ирина Ромашкина

Теги: фестиваль , конкурс , Санкт-Петербург

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