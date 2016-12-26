up

26.12.2016 понедельник

EUR 63.5425

USD 60.8528

В Тюмени -11..-13 С 5 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

Концерт в Тюменской филармонии начнется с минуты молчания

13:50 26 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
Фото пресс-службы КТО

Уникальный концерт состоится в Тюменской филармонии в рамках абонемента "Классика и джаз. Даниил Крамер +" 26 декабря.

Начнется концерт с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе ТУ-154. После зрители услышат уникальную музыку XVIII–XXI веков в исполнении пяти солистов, в том числе последнюю симфонию Моцарта №41 с символическим названием "Юпитер". Все произведения, включенные в программу, прозвучат в Тюмени впервые.

Один из лучших валторнистов мира Аркадий Шилклопер подарит тюменцам возможность насладиться музыкой альпийского рога. Выступит на сцене филармонии и джазовый пианист, любимец тюменских слушателей Даниил Крамер.

Фото пресс-службы КТО

Кроме того, в концерте примут участие три артиста Тюменского симфонического оркестра, каждый из которых является лауреатом нескольких международных конкурсов.

Гранд–дуэт Д. Боттезини для скрипки и контрабаса исполнят Константин Зернов и Валерия Янковская. Музыка Д. Гершвина из оперы "Порги и Бесс" прозвучит в исполнении виртуозной скрипачки Татьяны Мартюгиной.

Соб. инф.

Теги: Тюменский симфонический оркестр , концерты , Тюменская филармония

Последние новости

15:41 Директора завода в Тобольске осудят за невыплату зарплаты
15:38 История и культура Ишима станет более доступной для туристов
15:24 Ялуторовчане отметили день взятия крепости Измаил и почтили память Александра Суворова Фото
14:56 Более ста тюменских школьников побывают на главной елке страны
14:42 Тюменский "Рубин" примет "Сарыарку"
14:28 Медперсонал в Тюмени учат избегать конфликтов
14:13 Над озером Верхним поднялась гигантская стена пара
14:04 Тюменские дзюдоистки выиграли два золота в Новосибирске
13:50 Концерт в Тюменской филармонии начнется с минуты молчания Фото
13:48 Рубль стабилен в связи с рождественскими выходными на рынках Запада
Все новости

Архив новостей

Декабрь, 2016
﻿

Губернатор

У Совета муниципальных образований Тюменской области новый глава

Тюменцы скорбят вместе со всей страной

Владимир Якушев: мы должны дать отпор новым вызовам

Политика

Россияне стали больше доверять Государственной думе

Владимир Путин в двенадцатый раз проведет большую пресс-конференцию

Игорь Холманских поручил обратить особое внимание на безопасность перевозок детей

Экономика

Рубль стабилен в связи с рождественскими выходными на рынках Запада

Оборудование для очистных сооружений комплекса "ЗапСибНефтехима" поставят российские предприятия

Китайские сварщики работают на строительстве нефтехимического комплекса "ЗапСибНефтехим"

Общество

История и культура Ишима станет более доступной для туристов

Ялуторовчане отметили день взятия крепости Измаил и почтили память Александра Суворова

Более ста тюменских школьников побывают на главной елке страны

Спорт

Тюменский "Рубин" примет "Сарыарку"

Тюменские дзюдоистки выиграли два золота в Новосибирске

Нефтеюганский Кевин отличился в Санкт-Петербурге

Происшествия

Директора завода в Тобольске осудят за невыплату зарплаты

"Лада" въехала в прицеп лесовоза на дороге Тюмень - Нижняя Тавда

Одиннадцать тел обнаружены за первые сутки поисковых работ в районе крушения Ту-154
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2016 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+