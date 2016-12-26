Концерт в Тюменской филармонии начнется с минуты молчания

Фото пресс-службы КТО

Уникальный концерт состоится в Тюменской филармонии в рамках абонемента "Классика и джаз. Даниил Крамер +" 26 декабря.

Начнется концерт с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе ТУ-154. После зрители услышат уникальную музыку XVIII–XXI веков в исполнении пяти солистов, в том числе последнюю симфонию Моцарта №41 с символическим названием "Юпитер". Все произведения, включенные в программу, прозвучат в Тюмени впервые.

Один из лучших валторнистов мира Аркадий Шилклопер подарит тюменцам возможность насладиться музыкой альпийского рога. Выступит на сцене филармонии и джазовый пианист, любимец тюменских слушателей Даниил Крамер.

Фото пресс-службы КТО

Кроме того, в концерте примут участие три артиста Тюменского симфонического оркестра, каждый из которых является лауреатом нескольких международных конкурсов.

Гранд–дуэт Д. Боттезини для скрипки и контрабаса исполнят Константин Зернов и Валерия Янковская. Музыка Д. Гершвина из оперы "Порги и Бесс" прозвучит в исполнении виртуозной скрипачки Татьяны Мартюгиной.

Соб. инф.