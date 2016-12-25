Создание "Музея реки Иртыш" выдвигают на обсуждение на федеральный уровень

Фото из презентации "Музей реки Иртыш" Алексея Нескорова

Житель Тобольска, историк и археолог Алексей Нескоров добивается признания на федеральном уровне исторической значимости и государственной ценности историко-археологического и природно-исторического музея-заповедника "Музей реки Иртыш" на территории Тобольского района.

Алексей Нескоров предлагает построить "Музей реки Иртыш", подобно музею-заповеднику "Куликово поле": "Феномен Иртыша с созданием "Музея реки Иртыш" на Потчеваше может стать одним из туристических брендов России как величайшей реки планеты"."Музей реки Иртыш" объединит в один комплекс три территории вблизи Тобольска.

Фото из презентации "Музей реки Иртыш" Алексея Нескорова

Предместье Потчеваш и его нагорная часть, именуемая Киселевской горой, включает в себя несколько разновременных археологических памятников: городище средневековой потчевашской культуры (VI-IX вв.); курганный могильник (15 курганов) эпохи раннего железа-средневековья (III в. до н.э. - VI в. н.э.); могильник сузгунской культуры эпохи поздней бронзы (рубеж II-I тыс. до н.э.) на Чувашском мысу; культовое место эпохи раннего железа (рубеж нашей эры) на Тырковском мысу; место находок средневековых вещей в Киселевском логу ("Старый перевоз").

Татарский укрепленный городок Маметкула, возведенный в конце XVI века на Чувашском мысу для отпора русской дружины по проекту археолога также должен войти в состав музея. Как и подгорная часть Потчеваша (ул. Ленина, 175), которая является историческим местом сражения казачьей дружины Ермака с войском хана Кучума (23 октября 1582 год по старому стилю).

Фото из презентации "Музей реки Иртыш" Алексея Нескорова

"Здесь произошло сражение, после которого Сибирь окончательно вошла в состав России, - рассказывает о малой родине исследователь. - Ермак пришел в эту местность со своими казаками, чтобы бороться за территорию с Кучумом. Противовес сил был равен один к 20 воинам не в пользу казачьего атамана. Я обнаружил, согласно летописям, не один воин у Ермака не погиб". Историк находит это сражение уникальным событием в истории не только края, но и в истории становления государства в целом. Алексей Нескоров ищет поддержки у государственных деятелей в реализации проекта.

Фото из презентации "Музей реки Иртыш" Алексея Нескорова

3 марта 2016 года проект археолога единогласно поддержала Тобольская городская дума. В декабре на ежегодном собрании Совета тюменского отделения Российского исторического общества (РИО) его участники также высказали одобрение проекту тоболяка.

По словам Алексея Нескорова, он получил поддержку инициативы у большинства депутатов областной думы и некоторых депутатов Государственной думы. В дальнейшем историк планирует выдвинуть свой проект на рассмотрение в Государственной думе: "Нужно сделать его более организованным и получить более массовую поддержку".

﻿ Фото из презентации "Музей реки Иртыш" Алексея Нескорова 1 /

Ирина Ромашкина