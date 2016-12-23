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23 декабря - события дня

17:54 22 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
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В Тюмени в 10 часов в технопарке (ул. Республики, 142) начнется заседание экспертного совета технопарка. 

В Тюмени в 10 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" в Тюмени (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция заместителя начальника УФСИН России по Тюменской области, полковника внутренней службы Андрея Рукосмотрова. Тема: "Трудозанятость осужденных и их социализация посредством профессионального образования".

В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" в Тюмени (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция "Итоги работы в 2016 году Общественного совета при департаменте здравоохранения Тюменской области".

В Тюмени в 16 часов во Дворце "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) начнутся новогодние утренники.

В Тюмени в большом зале правительства Тюменской области (ул. Володарского, 45) состоится заседание регионального правительства.

В Тобольске в 11 часов в пресс-центре агентства "Тюменская линия" в Тобольске начнется пресс-конференция заместителя начальника полиции по охране общественного порядка МО МВД России "Тобольский" Олега Каменских. Тема: "Уличная преступность, охрана общественного порядка во время проведения массовых праздников".

Этот день в мире:

1777 - родился император Александр I.

1790 - умер русский историк и публицист князь Михаил Щербатов.

1799 - родился художник Карл Брюллов.

1858 - родился Владимир Немирович-Данченко, знаменитый писатель и драматург, реформатор русского театра.

1895 - трагически погиб народник Сергей Степняк-Кравчинский.

1942 - в эмиграции умер поэт Константин Бальмонт.

1947 - президиум Верховного Совета СССР объявил 1 января выходным и праздничным днем.

1972 - умер авиаконструктор Андрей Туполев.

1987 - на Ленинградском телевидении впервые вышла в эфир программа "600 секунд". 

1990 - на референдуме в Словении и Хорватии граждане этих республик проголосовали за выход из состава Югославии.

1993 - захват четверкой террористов в Ростове-на-Дону 14 школьников и учительницы. Бандиты потребовали денег и самолет.

1999 - умер контр-адмирал Тимур Гайдар. 

2002 - из исправительной колонии для несовершеннолетних в Колпино под Санкт-Петербургом совершен массовый побег.

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