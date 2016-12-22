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Заняться рыбоводством в Тюменской области можно благодаря аукционам

16:48 22 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
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Жители Тюменской области поборются за право заключения договоров пользования рыбоводными участками, предназначенными для разведения и содержания объектов аквакультуры.

23 декабря на аукцион, который объявило Нижнеобское территориальное управлением Федерального агентства по рыболовству, выставят 20 участков в Тюменском, Казанском, Ярковском, Ишимском, Бердюжском, Вагайском, Сладковском, Армизонском, Упоровском и Уватском районах. Озера рыбоводным хозяйствам предоставляют на 25 лет. Один гектар обойдется арендатору в 320 рублей, плату установил Минсельхоз России.

Начальная цена - 1 тыс. 600 рублей - назначена за аренду озера Большого Турлинского в Вагайском районе площадью 5 га. Самым дорогим лотом - 315 тыс. 840 рублей - стало озеро Чесноково в Уватском районе площадью 987 га.  

"Предстоящий аукцион будет вторым в этом году. На первый аукцион, который состоялся осенью, тоже было выставлено 20 участков, но заключено всего пять договоров. Предприниматели не проявляют активности, хотя формирование границ рыбоводных участков департамент агропромышленного комплекса Тюменской области выполняет на основании заявлений. Кроме того, люди делают много ошибок в оформлении заявлений, из-за чего комиссия принимает решение о недопуске их к участию в аукционе в соответствии с требованиями пакета аукционной документации и соответствующего постановления правительства Российской Федерации", - пояснила начальник отдела контроля за воспроизводством водных биологических ресурсов и регулирования рыболовства Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Любовь Охман.

Она отметила, что следующий аукцион состоится 10 февраля 2017 года, выставлено 20 участков. Заявочная кампания стартовала и продлится до 6 февраля 2017 года.

Александра Батт

Теги: аукцион , рыбоводство , Росрыболовство , бизнес , АПК , Минсельхоз

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