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На Урале задержан лжеэлектрик, следователи ищут пострадавших

15:09 22 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
66.мвд.рф

28-летний мужчина из Красноуфимска подозревается в хищении денежных средств и имущества у пожилых жителей Нижнего Тагила, сообщает пресс-служба главного управления МВД России по Свердловской области.

По словам свердловских полицейских, злоумышленник обманом попадал в квартиры пенсионеров, представляясь то работником управляющей компании, то электриком и просил сравнить сведения по начислению коммунальных платежей за предыдущие месяцы. Чаще всего квитанции об оплате пожилые люди хранили рядом с денежными накоплениями, поэтому визитер незаметно забирал деньги пенсионеров. В ряде случаев шел на открытое хищение, пользуясь беспомощностью престарелых людей. Предметами преступного посягательства становились не только денежные средства, но и  золотые украшения, сотовые телефоны, планшеты, меховые изделия.

Сыщики уголовного розыска вышли на ранее судимого за имущественные преступления красноуфимца. В ходе обыска жилья подозреваемого изъята часть похищенного у пенсионеров имущества, установлена его причастность к 11 противоправным деяниям.

При проверке мужчины полицейские нашли еще одну пострадавшую. Ею стала 88-летняя женщина, которая ранее не заявляла в полицию. В ноябре лже-электрик побывал в ее квартире и похитил у пенсионерки  400 тыс. рублей с применением насилия.

Свердловские следователи усматриваются признаки состава преступлений в действиях подозреваемого по статьям УК РФ 158 "Кража", 159 "Мошенничество" и 161 "Грабеж", возбуждены уголовные дела. Мужчина заключен под стражу.

У сыщиков уголовного розыска есть информация о совершении аналогичных преступлений в Екатеринбурге, Кушве, Красноуральске, Невьянске, Верхней Пышме, Челябинске, Геленджике, Краснодаре. Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия. Об известных вам аналогичных случаях правонарушений полицейские просят сообщить в ближайший отдел полиции или позвоните по телефону 02.

66.мвд.рф

мошенничество, грабеж, кража, сводка, уголовный розыск, УФО

Теги: кража , грабеж , мошенничество , пенсионеры

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