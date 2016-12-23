Символу нового года посвятят выставку в музее Ялуторовска

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Выставка "Новогодний сувенир" откроется в Ялуторовском музейном комплексе 27 декабря.

Как сообщает пресс-служба учреждения, это совместный проект детского сада №9 и музея. Выставка посвящена символу 2017 года - петуху. Выставка представит лучшие поделки воспитанников детского сада, изготовленных вместе с родителями.

Петух — непростой символ, эта домашняя птица любит только все натуральное, чтобы везде был уют и комфорт, но одновременно она не терпит серости. Чтобы исполнить поделку своими руками на новый 2017 год, нужно задействовать свою фантазию и творческие способности. С чем отлично справились ребята из детского сада. Каждая поделка уникальна. Петушки выполнены из различных материалов - цветной бумаги, полимерной глины, разноцветных ниток, ткани, салфеток, камыша, пластиковых бутылок и, даже, из покрашенных макаронных изделий. Все родители и гости музея могут посмотреть поделки и поделиться своими впечатлениями друг с другом.

Выставка продлится до 19 января.