Тобольскую площадку СИБУРа посетили полторы тысячи экскурсантов

фото Тобольской промышленной площадки

Около 1 тыс. 500 человек побывали на экскурсиях по производству, открытых уроках по нефтехимии и экологической тропе СИБУРа в 2016 году. Это в 1,5 раза больше прошлогодних результатов. Только за третий квартал этого года площадку посетили более пятисот гостей.

Попасть на экскурсию в рамках программы "Открытый СИБУР" стало проще. Появилось единое окно записи через "горячую линию" Тобольской промышленной площадки по номеру 277 717. Был определен единый день для индивидуальной записи на экскурсии, обзорные поездки по производству проходят каждую последнюю пятницу месяца.

Организованные группы могут выбрать подходящие для них даты и время.

В 2016 году появился новый экскурсионный объект – смотровая площадка с панорамным видом на строительство нефтехимического комплекса "ЗапСибНефтехим". Это мини музей продукции СИБУРа, где представлены строительные материалы, использованные в создании площадки, продукты нефтехимии.

Самой многочисленной группой гостей остаются школьники и студенты. Каждый третий посетитель площадки моложе 21 года. В этом году впервые прошли экскурсии для детей и родственников сотрудников, теперь эта практика станет ежеквартальной.

2016 год стал "звездным" для промышленной площадки. На экскурсиях по производству побывали звезды театра и кино: Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Дмитрий Брусникин, Петр Васильев, участники проекта "Танцы на ТНТ" - Дима Масленников, Слава Петренко и Юлианна Коршунова. В конце декабря площадку посетит народный артист России Константин Райкин, который прибудет в Тобольск со спектаклем в рамках благотворительной программы СИБУРа "Формула хороших дел".

Самая экстремальная экскурсия состоялась 21 декабря для студентов естественно-научного факультета тобольского филиала Тюменского государственного университета. Поездка прошла при температуре -42 градусов по Цельсию. Холод не помешал знакомству гостей с технологическим процессом площадки.

"Тобольская площадка СИБУРа открыта для гостей в любой день, - рассказала эксперт корпоративных коммуникаций "СИБУР Тобольска" Ирина Горбунова. – Каждый человек может посетить производства, встретиться со специалистами разных областей, и с производственниками, и с экологами, и со строителями, задать волнующие их вопросы, увидеть объекты, узнать о проектах СИБУРа в Тобольске и Тюменском регионе".