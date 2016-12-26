На выставке в Тюмени представят новогодние книги

Тюменская областная научная библиотека

Книжно-иллюстративная выставка "Этот сказочный, волшебный Новый год" пройдет в тюменской областной научной библиотеке им.и Д. И. Менделеева с 26 декабря по 23 января.

Посетители узнают историю новогодних елочных украшений, праздничных развлечений, новогоднего меню, традиций и обычаев празднования Нового года, новогодних поздравлений.

В центре исследований доктора исторических наук Аллы Сальниковой "История елочной игрушки, или Как наряжали советскую елку" находится советская елочная игрушка, хотя большое внимание уделено и ее предшественницам – игрушкам дореволюционным.

Сборник рецептов "Новогоднее меню" посвящен всеми любимым Новому году и Рождеству. Книга "Новогодняя кутерьма. Большая книга новогодних развлечений" научит создавать новогодние украшения, познакомит с новогодними поздравлениями и угощениями.

Выставка представлена в универсальном читальном зале областной научной библиотеки. Вход свободный, сообщает пресс-служба областной научной библиотеки.