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На выставке в Тюмени представят новогодние книги

08:03 26 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
Тюменская областная научная библиотека

Книжно-иллюстративная выставка "Этот сказочный, волшебный Новый год" пройдет в тюменской областной научной библиотеке им.и Д. И. Менделеева с 26 декабря по 23 января.

Посетители узнают историю новогодних елочных украшений, праздничных развлечений, новогоднего меню, традиций и обычаев празднования Нового года, новогодних поздравлений.

В центре исследований доктора исторических наук Аллы Сальниковой "История елочной игрушки, или Как наряжали советскую елку" находится советская елочная игрушка, хотя большое внимание уделено и ее предшественницам – игрушкам дореволюционным.

Сборник рецептов "Новогоднее меню" посвящен всеми любимым Новому году и Рождеству. Книга "Новогодняя кутерьма. Большая книга новогодних развлечений" научит создавать  новогодние украшения, познакомит с новогодними поздравлениями и угощениями.

Выставка представлена в универсальном читальном зале областной научной библиотеки. Вход свободный, сообщает пресс-служба областной научной библиотеки.

Теги: Тюменская областная научная библиотека , книжная выставка

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