Большинство заболевших гриппом и ОРВИ в Югре - дети

k-reflex.ru

Основное количество заболевших гриппом и ОРВИ в Югре – дети до 14 лет (77%).

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу, на территории региона регистрируется заболеваемость, превышающая среднемноголетние значения, но сохраняющиеся на неэпидемическом уровне.

За прошедшую неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом по совокупному населению составила 85,22 на 10 тыс., что на 3,7% ниже недельного эпидемического порога.

Госпитализированы 110 человек, что на 37,50% выше предыдущей недели.

С начала эпидсезона у 12 заболевших был выделен вирус гриппа тип А, из них у пяти человек - A(H3N2), у семи человек – А несубтипированный. Все заболевшие непривиты.

Управление Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу рекомендует жителям принять меры по профилактике заболеваний органов дыхания: теплее одеваться, при первых признаках заболевания не заниматься самолечением, своевременно обращаться в лечебное учреждение, не посещать место работы и образовательные учреждения.