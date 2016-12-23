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Экологи обсудили вопросы в сфере обращения с отходами в регионе

17:43 22 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
greenliving.ru

Актуальные вопросы в сфере охраны окружающей среды, в частности обращения с отходами, обсудили на очередном заседании общественного совета при департаменте недропользования и экологии Тюменской области.

Член общественного совета Ирина Цветкова рассказала о реализации концессионного соглашения в области обращения с твердыми коммунальными отходами в Тюменской области, которое заключено в 2014 году, а также о системе организации деятельности по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению (хранению и захоронению) отходов в регионе.

Эксперты обсудили нюансы, связанные с проектом строительства мусороперегрузочной станции в районе Воронинских горок в Тюмени. Мнение по данному вопросу высказали в том числе представители регионального отделения Общероссийского народного фронта. По итогам обсуждения принято решение провести очередное заседание 31 марта 2017 года, куда будут приглашены все специалисты, которые отвечают за оценку данного проекта и экспертизы.

Еще одной важной темой заседания стала просветительская работа и популяризация вопросов экологии. Общественники обратили внимание на проведение в 2016 году слета юных экологов. По их мнению, мероприятие вызвало интерес у молодежи, поэтому работу необходимо продолжить.

Соб. инф.

Теги: отходы , общественные советы , экология

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