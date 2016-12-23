В Тюмени пройдут новогодние утренники для детей с аутизмом

фото ТРАНБО "Открой мне мир"

Два новогодних утренника для детей с аутизмом пройдут во Дворце творчества и спорта "Пионер" 25 декабря. Праздник устроят для малышей и детей постарше. Первый утренник начнется в 12 часов, следующий - в 13 часов 10 минут.

В разговоре с корреспондентом "Тюменской линии" организатор праздника и представитель благотворительной организации "Открой мне мир" Маргарита Суворова пояснила, что отдельные утренники для ребят с расстройством аутистического спектра (РАС) - не прихоть, а необходимость.

"Наши дети тоже нуждаются в празднике, в сказке. Уже который год наше сообщество "Открой мне мир", объединившее родителей деток с РАС, организует подобные утренники. При подготовке особого Нового года необходимо понимать, что дети с тяжелыми и множественными нарушениями развития, с аутизмом часто имеют отклонения в поведении, сенсорные нарушения. Все это создает трудности в восприятии ими ситуации в целом. Зачастую странное для непосвященного человека поведение делает их белыми воронами в среде обычных детей. Другие родители делают замечания, и мамы и папы детей с аутизмом, да и сами дети чувствуют себя не в своей тарелке. А как праздник может быть праздником, если приходится постоянно оглядываться и извиняться за собственного ребенка? На наших праздниках все свои. Благодаря этому все чувствуют себя комфортно и уверенно", - рассказала она.

Маргарита Суворова сообщила, что в первом представлении примут участие около 20-30 человек. Это будут дети с более сложными сенсорными и поведенческими нарушениями.

"Второй праздник для детей, которым не так сложно находиться в шумном месте. Там в основном дети постарше, которые находятся на хорошем функциональном уровне восприятия. Во втором празднике примет участие около 80 человек. Утренник проводится бесплатно. Мы приглашаем все желающие семьи с детьми с нарушениями в развитии. Условие одно: обязательна регистрация и есть ограничение по количеству взрослых сопровождающих. Все детали можно найти по ссылке, которая есть в нашей группе", - пояснила она.

В реализации проекта сообществу активных родителей помогли департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени, Дворец творчества и спорта "Пионер", региональное отделение партии "Единая Россия", общественное движение "Подари ребенку праздник!", Центр "Семья" и частично благотворительный фонд "Ключ к жизни".

"Помощь была оказана и в части приобретения подарков детям, в оплате работы актеров представления, реквизита для мастер-классов, шаромоделирования и аквагрима. Помогла нам и депутат Елена Кашкарова, которая из личных средств оплатила работу главного героя любого новогоднего праздника - Деда Мороза. Также огромное спасибо всем, кто согласился выступить для наших детей бесплатно. Это шоу огня "Семаргл", световое шоу "Белый квадрат". Вообще тюменские артисты легко соглашаются выступать на благотворительной основе и огромное им всем спасибо за это!", - подчеркнула Маргарита Суворова.

По ее словам, помимо самого представления необходимо наличие других зон для взаимодействия. Это позволяет разбить внимание детей, так как не все могут полностью концентрироваться на представлении длительное время. 25 декабря все это будет в каждом из двух представлений.

Владислав Соколов