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Как выбрать живую новогоднюю елку

15:20 22 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
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Запах хвои, дающий радостное настроение, умиротворение  и уют дому -  именно то, почему многие предпочитают ставить на Новый год живую елочку, сосну или пихту.

Эти деревья предлагаются на открывшихся в Тюмени елочных базарах.

Как правильно выбрать новогоднее дерево, независимо от породы, чтобы подольше любоваться им? Есть несколько советов.

Первое с чем стоит определиться – высота. Оптимальным квартирным вариантом считается 1,5 м, но кто-то предпочитает и елку в потолок, поэтому стоит знать загодя расстояние от пола до потолка.

Покупать новогоднюю красавицу задолго до праздника не нужно, если вам негде ее хранить. Если боитесь, что самые лучшие экземпляры будут раскуплены, можно приобрести дерево, но оставить его либо на балконе, либо в гараже, а нарядить ближе к Новому году.

При выборе на базаре обращаем внимание на ствол: он должен быть без повреждений, не тонким (от 6 см в обхвате). Посмотрите на срез - ровный, чистый, без всяких темных полос говорит о дереве хорошего качества.

Чтобы убедиться в свежести елки, нужно стукнуть ей по земле, как будто посохом, или встряхнуть ее. Если иголки начали сыпаться, то дерево – старое и простоит недолго. Согните ветки, они должны быть эластичными и мягкими, а если сломаются – верный признак несвежей рубки.

Можно чуть растереть иголочки между пальцами, если раздастся аромат хвои, а пальцы станут чуть маслянистыми – это хороший экземпляр. 

Для того, чтобы новогоднее дерево простояло как можно дольше, оптимально поставить его подальше от отопительных приборов  в ведро с песком и периодически поливать.

Теги: елка

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