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IBU примет решение по Тюмени в 17 часов

14:49 22 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Заседание исполкома Международного союза биатлонистов (IBU), посвященное проблеме допинга в российском спорте начнетcя в Мюнхене в 15 часов по московскому времени 22 декабря. 

Если комиссия примет решение о временном отстранении отдельных спортсменов или всей сборной, то оно вступит в силу с четвертого этапа Кубка мира в Оберхофе (5-8 января).

Также в IBU рассмотрят вопрос о проведении чемпионата мира среди юниоров в Острове (февраль) и этапа Кубка мира в Тюмени (март).

Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена передала в IBU информацию о 31 российском биатлонисте, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил.

Группа из пяти экспертов выступит с отчетом перед исполкомом IBU и предложит дисциплинарные меры в соответствии с антидопинговыми правилами.

В состав исполкома входят: президент IBU норвежец Андерс Бессеберг, первый вице-президент россиянин Виктор Майгуров, вице-президенты – австриец Клаус Ляйстнер, американец Макс Кобб, словак Ивор Лехотан, немец Томас Пфеллер, швед Олле Далин, глава медицинского департамента Нами Ким из Южной Кореи, а также генеральный секретарь Николь Реш (без права голоса), сообщает Sports.ru.

Письмо с аргументами в защиту права проведения этапа Кубка мира по биатлону в марте 2017 года в Тюмени направлено в Международный союз биатлонистов (IBU).

Теги: Тюмень , Мюнхен , Кубок мира по биатлону , биатлон , IBU

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