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Тюменец, лишенный прав, устроил смертельную аварию на Салаирском тракте

15:42 22 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
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Водитель, обвиняемый в аварии с двумя погибшими, предстанет перед судом в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, в апреле текущего года Марат Байдалинов был осужден к бесплатным работам за повторную пьяную езду. В сентябре мужчина в состоянии опьянения на чужом автомобиле Mazda 6 совершил ДТП, в котором погибли двое его пассажиров в возрасте 44 и 38 лет.

На Салаирском тракте Байдалинов на высокой скорости выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Honda CR-V. В результате столкновения находившийся на переднем пассажирском сиденье мужчина погиб сразу. Пассажир на заднем сиденье вылетел через ветровое стекло. Mazda задней частью кузова придавила пассажира. Пострадавший скончался в больнице от множественных повреждений органов и скелета. Водителю и пассажирке Honda был причинен вред здоровью средней тяжести.

Материалы дела направлены в суд. Мужчине грозит лишение свободы на срок до девяти лет.

Теги: ДТП

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