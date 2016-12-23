Александр Моор торжественно откроет ледовый городок и поздравит тюменцев с наступающим Новым годом

Фото администрации Тюмени

Праздничное открытие центральной елки с участием главы администрации Тюмени Александра Моора, открытие ледового городка с фейерверком "Новогоднее путешествие в сказку" состоится на Цветном бульваре 27 декабря. Начало в 16 часов.

В рамках Года российского кино идеей оформления ледового городка на Цветном бульваре стали русские народные сказки. Немало сюрпризов готовят руководители управ городских округов - уже известно, что это будут различные световые фигуры и конструкции, которые станут украшением в темное время суток.

На площади возле сцены в 16 часов развернется народное гуляние с песнями, танцами и большим количеством сладких призов. На интерактивных площадках будут персонажи из сказок и мультфильмов. Новогодние игры, конкурсы и хороводы будут радовать горожан до 17 часов. Экран на сцене будет работать в режиме караоке, так что можно попробовать поставить рекорд на самое массовое исполнение песни о Новом годе.

Александр Моор подведет итоги уходящего года, наградит победителей конкурса за лучшее украшение города "Огни Тюмени", торжественно откроет ледовый городок и поздравит горожан с наступающим Новым годом.

Центр культуры и творчества "Тюмень" подготовил новогоднюю праздничную программу с участием ансамбля эстрадной песни, вокальной студии "Маскимум", солистов центра Натальи Малаенко, Александра Гайнутдинова. Откроет праздничную программу дефиле Дедов Морозов в исполнении Тюменского духового оркестра. Подарком для горожан станет премьера песни "С Новым годом, родная Тюмень!" и фейерверк.

Украшением народного гуляния станут торговые ряды с новогодними расписными пряниками, в продаже будут и 3D-пряничные фигуры: сани Деда Мороза, ледяные избушки, елочки и т. д., сообщает администрация Тюмени.

Соб. инф.