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Александр Моор торжественно откроет ледовый городок и поздравит тюменцев с наступающим Новым годом

09:43 23 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
Фото администрации Тюмени
Продолжение: В Тюмени оборудовали специальные площадки для новогодних фейерверков

Праздничное открытие центральной елки с участием главы администрации Тюмени Александра Моора, открытие ледового городка с фейерверком "Новогоднее путешествие в сказку" состоится на Цветном бульваре 27 декабря. Начало в 16 часов.

В рамках Года российского кино идеей оформления ледового городка на Цветном бульваре стали русские народные сказки. Немало сюрпризов готовят руководители управ городских округов - уже известно, что это будут различные световые фигуры и конструкции, которые станут украшением в темное время суток. 

На площади возле сцены в 16 часов развернется народное гуляние с песнями, танцами и большим количеством сладких призов. На интерактивных площадках будут персонажи из сказок и мультфильмов. Новогодние игры, конкурсы и хороводы будут радовать горожан до 17 часов. Экран на сцене будет работать в режиме караоке, так что можно попробовать поставить рекорд на самое массовое исполнение песни о Новом годе. 

Александр Моор подведет итоги уходящего года, наградит победителей конкурса за лучшее украшение города "Огни Тюмени", торжественно откроет ледовый городок и поздравит горожан с наступающим Новым годом. 

Центр культуры и творчества "Тюмень" подготовил новогоднюю праздничную программу с участием ансамбля эстрадной песни, вокальной студии "Маскимум", солистов центра Натальи Малаенко, Александра Гайнутдинова. Откроет праздничную программу дефиле Дедов Морозов в исполнении Тюменского духового оркестра. Подарком для горожан станет премьера песни "С Новым годом, родная Тюмень!" и фейерверк.

Украшением народного гуляния станут торговые ряды с новогодними расписными пряниками, в продаже будут и 3D-пряничные фигуры: сани Деда Мороза, ледяные избушки, елочки и т. д., сообщает администрация Тюмени.

Соб. инф.

Теги: Александр Моор , концерты , ледовый городок , Год российского кино , елка , Новый год , Цветной бульвар
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