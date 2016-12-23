Тюменцев приглашают на игры-потехи и новогодние посиделки

dk-poisk.ru

Новогодние программы и представления, спектакли и открытия елок ждут тюменцев 23 декабря

Как сообщает городской департамент культуры, молодежный театр "Ангажемент" им. В.С. Загоруйко (ул. Олимпийская, 8а) приглашает маленьких тюменцев и их родителей на интерактивный спектакль "Новогоднее настроение" в 10 часов и 12 часов. В 11 и 14 часов в этом театре начнется спектакль "Морозко".

Литературно-музыкальная композиция "Однажды в снежном королевстве" начнется в 11 часов в библиотеке №2 (ул. Мира, 31/2). Добрый зимний волшебник Дед Мороз расскажет юным читателям удивительную сказку о своем тереме творчества, познакомит с главными героями русской народной сказки "Снегурочка", предложит прогуляться по сказочному лесу, поводить хороводы вокруг елки. ебят ждут веселые игры и заряд отличного настроения. 0+

Игра-потеха "Волшебной, доброй сказкой приходит Новый год" в 11 часов в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) посвящена всеми любимому празднику. Школьники узнают о его истории, об обычаях и традициях, связанных с празднованием Нового года.

Библиотека №17 (ул. Игримская, 33) заканчивает 2016 год, названный Годом кино, кинофеерией "Новогоднее ассорти". В 12 часов на празднике учащиеся узнают, кто изобрел кинематограф и кто трудится над созданием кинофильмов и мультфильмов. Затем дети посмотрят отрывки из новогодних кинофильмов, мультфильмов и ответят на вопросы киновикторины.

Новогодние посиделки с детьми и взрослыми – праздник, ставший традицией в Литературно-краеведческом центре (ул. Первомайская, 14). В этот раз на литературную елку в 12 часов придут воспитанники и преподаватели детского центра "В доме Буркова". Гостей ждут веселые игры, загадки, шарады, отрывки из литературных произведений, стихи, а также выступление детских фольклорных коллективов.

На игровой программе "Секреты страны Новогодия" в библиотеке №12 (ул. Маршала Захарова, 5/3) в 13 часов маленьких участников ждут веселые новогодние задания и конкурсы. Ребятам придется применить смекалку, чтоб угадать традиционных новогодних персонажей, вспомнить известные новогодние сюжеты из книг и фильмов и многое другое.

На литературно-игровой программе "Зимней сказочной порой" в 14 часов в библиотеке №8 (ул. Северная, 2/1) дети расскажут, почему они любят зиму, как они будут встречать Деда Мороза, почитают стихи, посмотрят презентацию про праздник, узнают о том, почему елку наряжают и многое другое о новогодних традициях.

Новогодние посиделки "Мы за чаем не скучаем" начнутся в 14 часов в библиотеке №16 (ул. Олимпийская, 20а) в рамках клуба "Золотой возраст". Участники вечера вспомнят новогодние традиции и развлечения своей юности. Гостей праздника ждет немало веселых конкурсов и новогодних затей.

Дом культуры "Водник" приглашает в 17 часов на площадь на ул. Черепанова, 62 (ж.р. РТС) на уличное представление "Свет новогоднего волшебства". Дед Мороз и Снегурочка подарят новогоднее настроение тюменцам и гостям города, поздравят с наступающим новым годом. На протяжении всего мероприятия потешные скоморохи будут проводить шуточные конкурсы, подвижные игры.

В один из предновогодних вечеров в библиотееи № 7 (ул. Камчатская, 1а) в 17 часов состоится теплая и очень душевная встреча бывших сотрудников филиала и постоянных читателей старшего возраста.

В рамках Года кино в библиотеке №4 (ул. Ватутина, 14/1) в 17 часов начнется киновечер "Кино, которое мы любим".

Детская школа "Этюд" (ул. Текстильная, 21/2) в 18 часов приглашает жителей города на концерт вокальной музыки "Зимушка-зима".

Новогоднее представление "Чудеса под новый год" в 19 часов на площади на ул. Гагарина (ж.р. Рощино) принесет массу положительных эмоций всем жителям.