Владимир Якушев: тюменские энергетики вносят существенный вклад в развитие региона

admtyumen.ru

Многие десятилетия тюменские энергетики добросовестно трудятся на благо региона, вносят существенный вклад в развитие экономики, создание комфортных условий для жизни людей.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, поздравляя работников и ветеранов энергетической отрасли с их профессиональным праздником.

По словам главы региона, тюменская энергосистема - одна из крупнейших в стране, включает в себя мощные генерирующие объекты, многокилометровое сетевое хозяйство и грамотно организованный сбыт. Успешно внедряя новые технологии, используя самое современное оборудование, энергетики сохраняют и приумножают лучшие трудовые традиции, заложенные ветеранами отрасли.

"Ваш профессионализм, преданность избранному делу и любовь к родной земле - это серьезная основа для уверенного движения вперед энергетического комплекса Тюменской области. Желаю всем вам счастья, здоровья и благополучия!", - сказал Владимир Якушев.