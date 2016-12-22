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Талантливая молодежь региона получила президентские премии

15:53 22 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
phototyumen.ru

115 молодых тюменцев получили президентские премии и благодарственные письма губернатора региона по итогам конкурсного отбора талантливой молодежи в рамках приоритетного национального проекта "Образование".

Вручая премии, первый заместитель губернатора Наталья Шевчик отметила, что победителей в 2016 году почти в два раза больше, чем в прошлом. По ее мнению, это результат работы всех уровней системы образования региона.

"В целом год ознаменован хорошими событиями. На нашей земле прошли Дельфийские игры, и команда Тюменской области заняла первое место. Хорошо выступили тюменские ребята в соревнованиях "WorldSkills", олимпиаде "Менделеев", более 400 человек получили гранты на общую сумму более 20 миллионов рублей. 80 талантливых ребят получают стипендию губернатора Тюменской области. Отмечены достижения тюменцев и на мероприятиях на уровне Уральского федерального округа - форуме "УТРО-2016", "Студенческой весне". Безусловно, за каждым успехом стоит большая работа, поддержка родителей, наставников, учреждений, где вы реализуете свои проекты. Уверена, что это достойный стимул для того, чтобы двигаться дальше", - сказала Наталья Шевчик.

Победителям международных и всероссийских конкурсов и олимпиад она вручила президентские премии в размере 60 тыс. рублей, победители региональных мероприятий и призеры всероссийских удостоены благодарственных писем губернатора и премий в размере 30 тыс. рублей. 

Напомним, в Тюменской области действует целая система поддержки талантливой молодежи. Она включает в себя реализацию дополнительных образовательных программ, адресную поддержку: премии, гранты, стажировки, тренировочные и обучающие занятия, в том числе за пределами области, региональные стипендии, проведение многопрофильных смен. Всего в базу данных талантливой молодежи входит более 2 тыс. школьников и студентов, среди них призеры, победители областных, всероссийских, международных конкурсов, конференций и олимпиад по всем направлениям. Опыт Тюменской области признан результативным и активно распространяется в других субъектах России. 

"Самое важное при получении таких наград понимать, что это только начало, успешный старт. Уверена, что родители вами гордятся, а будущие дети обязательно пойдут по вашим стопам, будут стараться быть на вас похожими и тоже станут достойными гражданами Тюменской области и страны", - обратилась Наталья Шевчик к ребятам. 

В ответ они поблагодарили ее, правительство области и губернатора за систему поддержки талантов в регионе и создание условий для развития и самореализации молодежи. 

"Эти премии - высокая честь для нас. Благодаря поддержке вашей, наставников, родителей, педагогов, мы чувствуем уверенность в завтрашнем дне. Спасибо за признание и доверие, мы будем и дальше его оправдывать", - пообещал один из лауреатов Константин Каминский. 

Евгения Шевцова

Теги: школьники , талантливая молодежь , студенты , премии , образование , Наталья Шевчик

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