Наталья Войнова: культурные учреждения региона оказывают услуги на должном уровне

tonb.ru

Более 30 учреждений культуры Тюменской области прошли независимую оценку качества оказания услуг муниципальными учреждениями культуры Тюменской области.

Об этом сообщила на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" председатель межрегионального отделения российского профсоюза работников культуры Наталья Войнова.

"В 2015 году оценивали областные учреждения культуры, в этом году - муниципальные. Мы оценивали работу музеев, библиотек и домов культуры, начиная от входной группы до технического оснащения. Основное внимание обращали на критерий оценки вежливости персонала", - добавила она.

По словам Натальи Войновой, не все результаты проверок можно считать объективными. "В тот день, когда проводилась проверка, было немного посетителей, и мы не услышали мнение большинства. В муниципальных образованиях, в отдаленных сельских поселениях работа культурных учреждений ведется активнее, чем в Тюмени. В областной столице есть возможность посетить различные учреждения, их выбор велик. А на селе дом культуры и библиотека — это центр притяжения людей. Спектр услуг большой, и это радует", - отметила она.

По итогам проверки первые места поделили между собой Центральная библиотечная система Вагайского района, Центральная библиотечная система Голышмановского района и Центр татарской культуры в Тюменском районе.

Член общественного совета при областном департаменте культуры Дарья Власова отметила, что в этих учреждениях посетители довольны всем, начиная от чистоты и заканчивая богатым книжным фондом и вежливостью сотрудников.

Культурно-досуговый центр в Винзилях не порадовал экспертов и получил низкие оценки. "У них нет своего сайта, а это был один из критериев оценки, и техническое состояние самого помещения требует капитального ремонта. Но в 2017 году в плановом порядке культурно-досуговый центр закроют на реконструкцию. Я уверена, что после этого они вырвутся вперед", - подчеркнула Дарья Власова.

Качество оказываемых услуг в учреждениях культуры региона, по мнению Натальи Войновой, на высоком уровне. "Все учреждения стараются прислушиваться ко всем пожеланиям общественного совета и стараются их выполнять. На сегодня не у всех техническая оснащенность соответствует всем требованиям, но все учреждения стараются оказывать услуги на должном уровне", - подытожила она.

Ирина Шемякина