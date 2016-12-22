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Наталья Войнова: культурные учреждения региона оказывают услуги на должном уровне

16:04 22 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
tonb.ru

Более 30 учреждений культуры Тюменской области прошли независимую оценку качества оказания услуг муниципальными учреждениями культуры Тюменской области.

Об этом сообщила на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" председатель межрегионального отделения российского профсоюза работников культуры Наталья Войнова.

"В 2015 году оценивали областные учреждения культуры, в этом году - муниципальные. Мы оценивали работу музеев, библиотек и домов культуры, начиная от входной группы до технического оснащения. Основное внимание обращали на критерий оценки вежливости персонала", - добавила она.

По словам Натальи Войновой, не все результаты проверок можно считать объективными. "В тот день, когда проводилась проверка, было немного посетителей, и мы не услышали мнение большинства. В муниципальных образованиях, в отдаленных сельских поселениях работа культурных учреждений ведется активнее, чем в Тюмени. В областной столице есть возможность посетить различные учреждения, их выбор велик. А на селе дом культуры и библиотека — это центр притяжения людей. Спектр услуг большой, и это радует", - отметила она.

По итогам проверки первые места поделили между собой Центральная библиотечная система Вагайского района, Центральная библиотечная система Голышмановского района и Центр татарской культуры в Тюменском районе.

Член общественного совета при областном департаменте культуры Дарья Власова отметила, что в этих учреждениях посетители довольны всем, начиная от чистоты и заканчивая богатым книжным фондом и вежливостью сотрудников.

Культурно-досуговый центр в Винзилях не порадовал экспертов и получил низкие оценки. "У них нет своего сайта, а это был один из критериев оценки, и техническое состояние самого помещения требует капитального ремонта. Но в 2017 году в плановом порядке культурно-досуговый центр закроют на реконструкцию. Я уверена, что после этого они вырвутся вперед", - подчеркнула Дарья Власова.

Качество оказываемых услуг в учреждениях культуры региона, по мнению Натальи Войновой, на высоком уровне. "Все учреждения стараются прислушиваться ко всем пожеланиям общественного совета и стараются их выполнять. На сегодня не у всех техническая оснащенность соответствует всем требованиям, но все учреждения стараются оказывать услуги на должном уровне", - подытожила она.

Ирина Шемякина

Теги: общественный совет , культура

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