Наталья Шевчик: олимпиада "Менделеев" позволит привлечь в регион новые таланты

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Выход региональной олимпиады школьников "Менделеев" на новый уровень - всероссийский - позволит привлечь в Тюменскую область талантливых ребят из других регионов.

Об этом заявила первый заместитель губернатора Тюменской области Наталья Шевчик на вручении президентских премий молодежи.

"Вместе с ректором Тюменского госуниверситета Валерием Фальковым мы три года напряженно работали над тем, чтобы олимпиада стала всероссийской. Это открывает новые возможности, чтобы к нам могли приехать ребята, посмотреть город, вузы, оценить условия для учебы и саморазвития. Многие из них, возможно, пожелают учиться в Тюмени, а после останутся работать и развивать экономику", - отметила она.

Напомним, олимпиада "Менделеев" проходит с 2010 года по 14 предметам. За пять лет количество участников превысило 20 тыс. человек. Победители конкурса среди одиннадцатиклассников получают при поступлении в вуз десять дополнительных баллов к ЕГЭ, что увеличивает их шансы стать студентами.

Евгения Шевцова