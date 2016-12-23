В Тюмени наградили лучших туристов региона

Дворец творчества и спорта «Пионер»

Центр творчества Тобольского района признан лучшим учреждением туристско-краеведческой направленности по итогам областного смотра-конкурса "Премия Робинзона Крузо".

В конкурсе участвовали организации детско-юношеского и молодежного самодеятельного туризма и краеведения, физические лица, занимающиеся краеведением и самодеятельным туризмом, музеи и музейные комнаты образовательных учреждений и семьи.

Лучшими путешественниками стали Татьяна Молокова и Артем Исаков. Лучшим путешествием названы водный поход по реке Пышме и пеший поход по Таповской железной дороге.

Лучший музей образовательного учреждения − исторический музей Армизонской школы, лучший юный экскурсовод – Алина Теляева, лучший руководитель объединения туристско-краеведческой направленности – Евгений Дьяченко из Голышманово, лучшая туристическая семья − Коростелевых из Тобольска, лучший судья в спортивном туризме – тюменка Римма Докучаева.

Лучшая методическая разработка "Моя Родина – Россия", автор – Марина Медведева, сообщает пресс-служба Дворца творчества и спорта "Пионер".