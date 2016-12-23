На Ямале замерзающим дальнобойщикам привезли топливо

МЧС России по Ямалу

25 автомобилей, застрявших из-за мороза на трассе, находятся под Ноябрьском.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Ямалу, днем ранее в районе Карамовского поста находилось около 37 автомобилей, 45 человек. Автомобили стоят на расстоянии 800 м до поста Карамовский и 500 метров от поста Карамовский в сторону Муравленко. В районе поста расположена стационарная заправочная станция "Роснефть".

К месту скопления машин доставлено дополнительно дизельное топливо для поддержания работы автомобилей. Водителям предложено разместиться в организованном пункте временного размещения. От размещения в нем водители отказались.

Силами "Ямалспаса" развернут передвижной пункт обогрева "УРАЛ ВАХТА" на 20 мест. Приведены в готовность формирования, привлекаемые на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций в связи с низкими температурами. Организован пост по оказанию медицинской помощи в районе поста Карамовский. На посту находится экипаж ГИБДД. На территории Карамовского поста имеется отапливаемое здание, в котором размещен пункт обогрева.

Водители, находящиеся на территории Карамовского поста, имеют возможность получить горячее питание в трех кафе круглосуточно.

На выездах из города выставлены мобильные круглосуточные посты по пресечению одиночного выезда автотранспорта за пределы города. Приведен в готовность пункт временного размещения. К месту скопления автомобилей направлена оперативная группа Ноябрьского пожарно-спасательного гарнизона.