Многодетная семья получит ключи от нового дома в Нижнетавдинском районе

Фото ТРО партии «Единая Россия»

Поздравления с наступающими праздниками и подарки от партии "Единая Россия" получила многодетная семья Лазаревых из с. Бухтал Нижнетавдинского района. Диана и Константин – родители семерых детей, самому младшему из которых всего шесть месяцев. В ноябре они стали участниками партийного проекта "Дом для молодой многодетной сельской семьи".

Проект стартовал в июне 2015 года по инициативе губернатора Тюменской области Владимира Якушева. За это время на личные средства партийцев, сторонников "Единой России" и неравнодушных людей, которые присоединились к проекту, построены индивидуальные жилые дома для многодетных семей в пяти районах области. Секретарь регионального отделения партии Андрей Артюхов также подчеркнул, что строительство жилья для многодетных семей в рамках партийного проекта "Единой России" будет продолжаться: в 2017 году планируется построить еще три дома: в Нижнетавдинском, Голышмановском районах и Заводоуковском городском округе.

2017 год в новом доме будут встречать и Лазаревы, выразил уверенность секретарь Нижнетавдинского местного отделения "Единой России", глава района Валерий Борисов.

"Для строительства в Бухтале уже выделен земельный участок. Само село – перспективная территория, где развиваются крестьянско-фермерские хозяйства, будут построены два крупных промышленных предприятия и появятся новые рабочие места", – рассказал он.

Вместе с коллегами секретарь местного отделения передал родителям нужные в быту подарки, в том числе стиральную машину, а детям – новогодние сладкие наборы.

Молодая семья уже планирует завести личное подсобное хозяйство.

"Конечно, когда узнали, что будем участвовать в проекте, были поражены, – призналась Диана. – У нас непростые жилищные условия – маленький дом, всего 45 квадратов, с печным отоплением, без удобств. Теперь детям будет где разместиться, делать уроки и играть".

Уже готов домокомплект, возведение жилого здания начнется в ближайшее время, сообщил координатор "Дома для молодой многодетной сельской семьи", депутат Тюменской областной думы Виктор Рейн, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

ТРО партии «Единая Россия»

Соб. инф.