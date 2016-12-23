Продукция компании "Золотые луга" вновь в числе лучших товаров России

zdorovo.mu

63 продукта тюменской компании "Золотые луга" удостоены наград конкурсов "100 лучших товаров России" и "Лучшие товары и услуги Тюменской области".

В числе лауреатов конкурса "100 лучших товаров России" оказались напиток "Снежок", сметана, ряженка, масло "Крестьянское" сладкосливочное. Дипломантами стали напитки наринэ и биопростокваша торговой марки "Живи ЗдорОво!", йогурты, питьевые сливки и молоко в бутылке ТМ "Золотые луга".

Творог, йогурты, а также сыры "Гауда" и "Эдам" стали дипломантами конкурса "Лучшие товары и услуги Тюменской области".

"Наша компания в очередной раз доказала высокое качество продукта и профессионализм в работе. Ежегодно мы завоевываем награды в этих престижных конкурсах среди производителей, а это значит, что мы находимся на верном пути, нас ценят и эксперты, и потребители", - отметила генеральный директор АО "Золотые луга" Евгения Чемеренко.

АО "Золотые Луга" является одним из крупнейших производителей молочной продукции на территории Урала и Западной Сибири. Компания имеет два завода по переработке молочной продукции: молочный комбинат "Ситниковский" и молочный комбинат "Ишимский". В МК "Ситниковский" находится основное производство цельномолочной продукции и творога. Компания реализует продукцию трех торговых марок: "Золотые луга", "Ситниковское", "Живи здорОво!".