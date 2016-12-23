Экстренные службы и силовики перешли на усиленный режим работы

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Губернатору Владимиру Якушеву доложили информацию о готовности служб, отвечающих за безопасность, профилактику и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, работу ЖКХ и социальной сферы в предновогодние и новогодние праздники. В правительстве области состоялось совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба Тюменской области.

В совещании приняли участие главный федеральный инспектор по Тюменской области Андрей Руцинский, председатель областной думы Сергей Корепанов, прокурор Тюменской области Владимир Владимиров, руководитель Следственного управления СК РФ по Тюменской области Михаил Богинский, начальник Регионального управления ФСБ России по Тюменской области Вадим Пятилетов, начальник Управления МВД России по Тюменской области Юрий Алтынов, начальник Главного управления МЧС России по Тюменской области Юрий Алехин, представители других силовых структур, регионального правительства.

Губернатор отметил, что в преддверии длительных новогодних каникул необходимо провести проверку всех сил и средств, чтобы в случае возникновения ЧС оперативно на них реагировать.

Руководители правоохранительных органов и МЧС проинформировали, что их сотрудники переведены на усиленный режим несения службы. На совещании обсудили не только вопросы безопасности, но и профилактики пожаров, использования пиротехнических средств, готовность социальных учреждений к проведению новогодних мероприятий, а также организацию работы в выходные и праздничные дни экстренных медицинских служб.

В режиме видеоконференцсвязи участвовали главы муниципальных образований. Глава региона поручил им особое внимание уделить перевозкам детей, а также потребовал, чтобы учреждения и здания, в которых проходят массовые мероприятия, отвечали всем требованиям пожарной безопасности. Важно, чтобы в каждом из них был ответственный специалист, который знает, как действовать в чрезвычайной ситуации, способен правильно организовать эвакуацию людей, предотвратить панику.

"Вы прекрасно знаете, откуда может прийти беда, - обратился к главам Владимир Якушев, - поэтому необходимо взять на жесточайший контроль все неблагополучные семьи. Подключите к этой профилактической работе, участковых, общественников, сотрудников МЧС и социальных служб, соседей, чтобы вовремя получать информацию и предотвращать возможные неприятные ситуации. За порядок на территории вы несете персональную ответственность",- напомнил он.

Отдельно остановились на работе коммунальных служб. Глава региона подчеркнул, что независимо от праздников все жилищно-коммунальные службы в круглосуточном режиме должны быть готовы оперативно устранить аварии на различных сетях.