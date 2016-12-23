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Россия отказалась от Кубка мира по биатлону в Тюмени

22:49 22 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
Фото ЦСП72

Союз биатлонистов России отказался от проведения этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени в текущем сезоне, а также от организации мирового первенства среди молодежи и юниоров в Острове.

Некоторые национальные сборные пообещали бойкотировать   тюменский этап, сообщает "Газета.ру". Заседание исполкома Международного союза биатлонистов (IBU), посвященное проблеме допинга в российском спорте завершилось в Мюнхене. 

Во время заседания Союз биатлонистов России заявил, что возвращает право на проведение в 2017 году юношеского и молодежного чемпионатов мира, а также этапа Кубка мира в Тюмени.

Предполагается, что места проведения данных мероприятий станут известны позднее. 

IBU также сообщил о начале расследования в отношении почти 30 российских спортсменов, еще двое отстранены от соревнований. Итоги заседания кратко прокомментировал президент IBU Андрес Бессеберг.

"Это первый важный шаг со стороны Союза биатлонистов России, – сказал функционер. – Он показывает, что нынешняя ситуация в спорте очень серьезная. Теперь биатлонная семья может сосредоточиться на биатлоне, пока будет идти расследование".

Этап Кубка мира по биатлону должен пройти в Тюмени 9-12 марта 2017 года

Теги: Кубок мира по биатлону , биатлон , чемпионат мира по биатлону

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