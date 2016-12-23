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Союз биатлонистов России объяснил отказ от проведения этапа Кубка мира в Тюмени

00:01 23 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
csp72.ru

Союз биатлонистов России выступил с открытым заявлением по итогам внеочередного Исполкома IBU, состоявшегося 22 декабря в Мюнхене. 

"В сложившихся обстоятельствах СБР считает невозможным проведение в ближайшие месяцы на территории России этапа Кубка мира по биатлону и юниорского чемпионата мира, которые должны были состояться в Тюмени и Острове соответственно. Определение места проведения названных мероприятий остается за IBU. Соревнования должны проходить в атмосфере праздника, а не среди подозрений и кривотолков.

СБР рассчитывает на скорейшее и тщательнейшее разбирательство со стороны IBU относительно информации, содержащейся в докладе комиссии Ричарда Макларена. СБР в этой ситуации будет действовать согласно международному антидопинговому законодательству. При этом фигуранты дел должны быть наказаны только в том случае, если их вина действительно будет доказана. Мы надеемся, что уже в самое ближайшее время большой биатлон вернется в Россию", - сообщается на официальном сайте.

СБР призывал представителей СМИ и болельщиков соблюдать права российских атлетов и уважать регламент международных антидопинговых организаций. 

"Принимать решения и обнародовать информацию о допинг-пробах и дисквалификациях могут лишь уполномоченные на то международные антидопинговые организации — Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз биатлонистов (IBU). Союз биатлонистов России ведет большую антидопинговую работу, направленную на чистоту отечественного биатлона. Последняя положительная проба, повлекшая за собой дисквалификацию атлетов сборной России по биатлону, датирована 1 января 2014 года", - говорится в заявлении. 

Организация провела более 10 антидопинговых семинаров для спортсменов и тренеров с приглашением на них представителей национальной и международной антидопинговых организаций. 

Теги: СБР , чемпионат мира по биатлону , Кубок мира по биатлону

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