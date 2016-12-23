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Тюменский "Рубин" пострадал от хоккеиста сборной Латвии

09:10 23 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
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Больше двух с половиной часов продолжался матч Высшей хоккейной лиги в Тюмени, в котором местный "Рубин" не удержал победу над "Ермаком" из Ангарска, уступив соперникам со счетом 1:2.

После равного первого периода хозяева площадки завладели инициативой и воплотили ее в гол на 33 минуте. Автором заброшенной шайбы стал опытный Денис Ячменев. Вскоре хороший момент упрочить преимущество "Рубина" упустил Сергей Пайор, а затем гости не дали забить Марату Фахрутдинову.

На 49 минуте форвард сборной Латвии Артурс Озолиньш сравнял результат. Овертайм был безголевым. В серии из пяти буллитов зрители увидели всего одно взятие ворот. Рубиновцы Виталий Каменев, Пайор и Фахрутдинов свои попытки не реализовали. "Ермак" из двух попыток использовал одну. Победу клубу из Иркутской области принес точный бросок бывшего хоккеиста "Югры" из Ханты-Мансийска Александра Майера.

"Рубин" с 49 баллами остался на 17 месте. От зоны плей-офф тюменцев отделяют два очка. Лидирует в турнире "СКА-Нева" из Санкт-Петербурга, у которого 72 балла.   

Василий Коньков

Теги: ХК Рубин , хоккей , ВХЛ

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