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Ханты-Мансийский банк переводит зарплаты вартовчан на карты платежной системы "Мир"

11:34 23 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
Фото Ханты-Мансийского банка

Пилотный проект по переводу предприятий и организаций на зарплатные проекты на базе национальной платежной системы "Мир" реализовал Ханты-Мансийский банк в Нижневартовске.

Как отметила начальник управления корпоративных продаж Западно-Сибирского филиала банка "Открытие" Светлана Неганова, банк одним из первых в регионе довел до логического завершения весь процесс по работе с национальной платежной системой "Мир"– от эмиссии карт до перечисления на них заработной платы.

"В качестве пилотной площадки был выбран Нижневартовск, где основными потребителями стали работники бюджетных организаций. Отмечу, что предприятия бюджетной сферы – наши ключевые клиенты и именно для них мы и реализуем данный проект. Сотрудники филиала проделали колоссальную работу по заключению новых зарплатных договоров с работодателями, эмиссии и выдаче карт "Мир" работникам предприятий-партнеров, отработке алгоритмов перечисления денежных средств на карточные счета. Кроме этого, POS-терминальное оборудование в торгово-сервисной сети, банкоматы и информационно-платежные киоски Ханты-Мансийского банка уже принимают карты "Мир". Активная работа по внедрению зарплатных карт на базе платежной системы "Мир" ведется еще с более 450 бюджетными компаниями Югры, Ямала, Тюменской области", – пояснила Светлана Неганова.

Соб. инф.

Теги: ХМБ Открытие , банковские карты , Югра , Мир

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