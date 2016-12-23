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В Богандинском ребенок пострадал от упавшего с крыши снега

10:16 23 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
tyumen.sledcom.ru

Уголовное дело по факту получения травмы малолетним мальчиком в результате схода снега с крыши жилого дома возбуждено в Тюменской области.

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области возбудили уголовное дело по факту получения телесных повреждений 8-летним мальчиком в результате ненадлежащего проведения работ по очистке от снега крыши многоквартирного жилого дома по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По версии следствия, днем 11 ноября 2016 года на мальчика, проходившего мимо многоквартирного жилого дома по ул. Энергетиков п. Богандинский Тюменского района, обрушилась снежная наледь, причинившая телесные повреждения. Ребенку оказана медицинская помощь, его здоровью ничего не угрожает.

Следствием установлено, что работы по содержанию, обслуживанию и эксплуатации жилого фонда возложены на муниципальное унитарное предприятие "Коммунальщик" Тюменского района. В указанном предприятии изъята документация, имеющая значение для следствия.

В настоящее время устанавливаются лица, ответственные за своевременную очистку крыши от снега. Их действиям (бездействию) будет дана правовая оценка. В рамках расследования уголовного дела будут выясняться причины и условия, способствовавшие совершению преступления, сообщает тюменский межрайонный следственный отдел.

Теги: следком , Тюменский район

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