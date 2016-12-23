Леонид Гурьев: IBU наказал тюменских и российских болельщиков, а не виновных в допинге

asnta.ru

Виноватыми из-за чьих-то ошибок, документально не доказанных, стали тюменские и российские болельщики биатлона со всего мира, которые уже купили десятки тысяч билетов на старты, запланированные на март в "Жемчужине Сибири".

Так прокомментировал перенос этапа Кубка мира из Тюмени заслуженный тренер России, наставник женской сборной региона Леонид Гурьев.

Он подчеркнул, что "Жемчужина Сибири" и Тюменская область к этому никак не причастны. "В столице области много раз проходили крупные международные старты, после которых со стороны высшего руководства Международного союза биатлонистов звучали восторженные отклики", - напомнил Гурьев.

Тренер привел слова губернатор Владимир Якушев о том, что если выбирать между этапом Кубка мира в Тюмени и сохранением сборной России на международной арене, придется обойтись малой кровью.

Леонид Гурьев выразил сожаление, что Тюмень, которая могла бы провести невероятные соревнования, потеряет состязания. Тем более "Жемчужина Сибири", многими уже признанная как лучший в мире стадион, продолжает совершенствоваться. "Организаторы Кубка мира в Тюмени понесут огромные затраты, пострадают болельщики… Остается верить, что мы сохраним чемпионат мира 2021 года", - цитирует тренера АСН "Тюменская арена".