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Новый год и Рождество в Тюменской области отметят с размахом

09:10 26 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
desktopov.ru

Более 500 разнообразных мероприятий пройдут в новогодние и рождественские праздники в учреждениях культуры региона, сообщает Информационно-аналитический центр культуры и искусства.

Узнать о них подробнее, а также уточнить место и график проведения можно на портале культуры Тюменской области.

В театре кукол и драматическом театре уже ждут детишек для участия в новогодних приключениях у елки, а также на новых спектаклях: "Госпожа метелица", "Снеговик-почтовик" и мюзикле для всей семьи "Приключения Буратино".

Обширная программа театрально-зрелищных мероприятий подготовлена для взрослых жителей и гостей города.

В филармонии состоится концерт "Однажды в новогоднюю ночь", в рамках которого симфонический оркестр исполнит саундтреки из голливудских кинофильмов.

Стартовала новогодняя программа "Гирлянда Fest" от музейного комплекса им. И.Я. Словцова. Каждый может поучаствовать в квестах и гуляниях, посетить новый экскурсионный маршрут по Тюмени на двухэтажном автобусе, а также своими руками сделать интересные, неповторимые подарки в специальной мастерской.

У Тобольского кремля в этом году расположилась резиденция сибирского Мороза-Воеводы. В необыкновенной атмосфере приближающегося новогоднего и рождественского волшебства гости смогут не только познакомиться с национальными особенностями коренных народов Севера с помощью интерактивных технологий, но и побывать на настоящей почтовой станции прошлого, сделать и отправить новогоднюю открытку в старинном стиле для своих родных и близких.

В Ялуторовске маленьких гостей ждут на мероприятиях "Сказки Дедушки Мороза", "Чудеса под елкой", "Елка в доме дедушки Матвея". Ребята узнают, откуда пошла традиция наряжать елку, кто такой Дед Мороз и как у него появилась внучка Снегурочка, а также окунутся в мир сказки, подружатся с любимыми сказочными героями и поверят в новогоднее волшебство.

Множество интересных мероприятий для детей, взрослых и всей семьи в праздничные дни пройдет в библиотеках Тюмени.

Не обошли стороной и детей с нарушенным зрением, которых приглашают принять участие в традиционных и новых мероприятиях, с просмотром полюбившихся новогодних фильмов в тифло-кинозале.

В 2017 году все государственные учреждения культуры будут встречать гостей уже с 3 января.

В регионе стартовал фотоконкурс "#ВашГодКультуры2016". Каждый желающий может выиграть интересные призы от учреждений культуры Тюменской области, направив свою фотографию или фото своих близких с  любого понравившегося мероприятия в сфере культуры. Узнать об условиях участия можно здесь.

Теги: Словцова , Новый Год , Тюменская филармония , музейный комплекс им , рождество

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