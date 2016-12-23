Чемпионат города по спидвею пройдет в Антипино

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Чемпионат города по мотоциклетному спорту в дисциплине "Гонки на льду" начнется на мототреке детско-юношеской спортивной школы "Старт XXI век" (ул. Высотная, 1, к. 4, ж. р. Антипино) 24 декабря в 12 часов.

Как сообщает Тюменский городской многопрофильный центр, спидвей на льду пройдет впервые с 2007 года, тогда на базе ДЮСШ "Старт XXI век" состоялся этап Кубка России.

В финальных заездах по правилам соревнований примут участие девять спортсменов, каждый из которых встретится в личной встрече друг с другом. В командном и личном зачетах победители определятся по количеству побед в заездах и очков.

Конкуренцию тюменским мотогонщикам на льду составят спортсмены сборной Казахстана из городов Рудный и Костанай. Команда будет представлена основным пилотом, мастером спорта международного класса, четырехкратным чемпионом Казахстана по мотогонкам на льду, бронзовым призером чемпионата мира в командном зачете 1995 и 1996 годов Владимиром Чеблоковым, а также мастерами спорта, участниками чемпионатов мира 2015 и 2016 годов Павлом Некрасовым, Денисом Слепухиным и юниором Владиславом Ельшиным. Отметим, что казахстанские спортсмены уже посещали тюменский трек в рамках летних соревнований.

Тюмень представят воспитанники ДЮСШ "Старт XXI век": многократный победитель чемпионатов Тюменской области, участник чемпионатов и кубков России, призер традиционных соревнований по гонкам на льду, чемпион России 2016 года в командных гонках высшей лиги Алексей Утусиков, а также участники чемпионатов и кубков России по гонкам на льду Юрий Григорьев, Александр Капотилов, Михаил Ковалев, Александр Битюков и Дмитрий Деев.

В ближайших планах у тюменских мотогонщиков – участие в Кубке России, шесть этапов которого состоятся уже в январе-феврале будущего года.

По окончании гонок и церемонии награждения участники, болельщики, а также юные мотогонщики из спортивной школы "Старт XXI век" смогут пообщаться с именитыми спортсменами из Казахстана.