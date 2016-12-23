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Нефтеюганский полицейский спас детей на пожаре

14:19 23 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
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24-летний инспектор дорожно-патрульной службы из Нефтеюганска Олег Перевощиков спас двоих детей из горящего здания в Республике Дагестан. Молодой человек находился в полугодовой командировке в республике.

О самоотверженном поступке стало известно спустя полтора месяца после события. Мама спасенных детей узнала имя героя и написала письмо его руководству.

По данным пресс-центра ВОГОиП МВД России, чрезвычайное происшествие случилось 8 ноября рядом со зданием ОМВД России по городу Каспийску.

"Было около семи часов вечера. Мы с коллегой шли от отдела полиции к автомобилю. В тот самый момент из подъезда многоквартирного дома выбежала женщина с криками о помощи", - рассказал Олег Перевощиков.

Полицейские, не раздумывая, бросились выручать потерпевших. Как выяснилось позже, в санузле загорелись пластиковые панели. Продукты горения этого материала опасны для здоровья человека.

Олег Перевощиков вбежал в заполненную дымом квартиру, отключил газо- и электроснабжение квартиры, отыскал мальчиков, которые спрятались от пожара в комнате, вывел их наружу и снова вернулся в помещение. Полицейский локализовал возгорание до приезда пожарных, после чего вышел из дома и направился к пункту временной дислокации.

Руководитель ВОГОиП МВД России генерал-майор полиции Владимир Алай поблагодарил подчиненного за проявленную самоотверженность и бескорыстие. Он вручил Перевощикову ценный подарок и ходатайствовал перед руководством УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре о поощрении отличившегося сотрудника.

Теги: ХМАО , спасение на пожаре , МВД

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