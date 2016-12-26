Резидентов технопарка научат деловому английскому

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Школа делового английского языка откроется в Тюменском технопарке в 2017 году.

Как сообщает пресс-служба технопарка, ориентирована она на резидентов бизнес-инкубатора. По словам директора Западно-Сибирского инновационного центра Андрея Саносяна, многие разработки тюменских инноваторов вызывают интерес у иностранных инвесторов, но не все руководители готовы вести переговоры на английском языке. Основной задачей школы станет повышение у резидентов уровня владения английским языком и подготовка их к деловой коммуникации с потенциальными партнерами.

Обучение для резидентов бесплатно. Программа курса рассчитана на три месяца, занятия будут проходить два раза в неделю. Преподавать язык будет бакалавр гуманитарных наук, директор по учебной части Школы английского языка CET в Тюмени Эйнир Уиллиамс.

Всего в 2017 году организаторы планируют обучить три группы. По окончании курса резидент с преподавателем подготовит презентацию проекта на английском языке, лучший из группы будет награжден поездкой в Великобританию на языковую стажировку.