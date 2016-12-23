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Тюменцы выбрали самого интересного поэта

12:51 23 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
Фото Юлии Старцевой

Молодой автор Игорь Скрипник признан лучшим по итогам поэтического сезона-2016 в Тюмени.

В подарок  он получил возможность снять клип по мотивам своего стихотворения от студии "Mamontov Production". 

"Литературные мероприятия для тюменцев мы проводим более двух лет. Среди них открытие и закрытие поэтического сезона, это уже одна из традиций. В 2016 году провели конкурс зрительских симпатий в FREEDOM CLUB, и в течение года публика выбирала самого интересного поэта", - рассказал организатор Дмитрий Пронин.

Итоги конкурса подвели на "Поэтическом Non-stop" в декабре. Всего было 17 номинантов - как опытные поэты, так и новички. По словам Дмитрия Пронина, каждое выступление вызвало у зрителей бурю эмоций, ведь авторы заранее готовили стихотворения как заготовку для клипа.  

Отметим, в 2016 году объединение тюменских поэтов и писателей организовало не только поэтические вечера и фестивали, но и благотворительные акции. Само объединение является культурным проектом некоммерческой добровольческой организации "Green Helpers" в Тюмени.

Теги: молодежь

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