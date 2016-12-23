Тюменских артистов утвердили на роли в фильме "Тобол"

Фото ИА "Тюменская линия"

Более 30 артистов из Тюмени и Тобольска утвердили на роли второго и третьего плана кинематографисты по итогам кастинга. Об этом сообщил продюсер фильма "Тобол" Олег Урушев на пресс-конференции, посвященной презентации фильма.

"Засветиться" в большом кино может любой житель тюменского края. Продюсер пригласил всех в массовку.

"Если хотите поучаствовать в массовке, приглашаем вас девятого марта на место съемок. Большая городская драка в Тобольске пройдет между шведами и тоболяками", - рассказал о планах съемочной команды Олег Урушев.

Один из "шведов" присутствовал на пресс-конференции. Роль немца Сванте Инбурга досталась актеру Тюменского театра кукол Антону Бартоль. На кастинге 23-летний театрал немного удивился, что ему досталась роль с немецкой и русской речью, но не стушевался: "У меня был выходной, мне позвонили и сказали прийти на пробы. Я весьма скептически отнесся к этому, как и мои коллеги театра кукол. Кастинг-директор Анна Потапова подошла ко мне и вручила роль немца. Меня сняли на камеру. Позже позвонили и сообщили, что утвердили на роль. Вместе со мной на съемки отправятся четверо моих коллег".

Выяснилось, что автор книги и сценарист проекта Алексей Иванов трепетно относится к каждой строчке своего произведения.

"Мы дали ему клятвенное обещание, что ни одной фразы не его не будет в фильме", - подчеркнул Олег Урушев. Это задает тон и в игре актеров. Уже сейчас они настроены во всем прислушиваться к режиссерским наставлениям.

"Мой персонаж говорит по-немецки и по-русски. Степень владения языком будем обсуждать уже с режиссером картины на съемках", - рассудил об актерской задаче Антон Бартоль.

Каждый из тюменских артистов воспринимает роли по-разному. Для кого-то это очередная рабочая задача, для кого-то - интересный опыт, а кому-то видится дорога в новую жизнь.

"Я учусь в Екатеринбурге на продюсера театра, проще говоря, на директора. Для меня опыт съемок в кино станет интересным. Мой друг и коллега по театру Александр Панов счастлив возможности сняться в фильме, ведь сейчас он получает специализацию драматического актера кино в Екатеринбурге", - рассказал Антон Бартоль.

Актер молодежного театра им. В.С. Загоруйко "Ангажемент" Денис Рекало за день до пресс-конференции узнал, что ему досталась роль майора Шторбена: "Кастинг у нас был два месяца назад, то, что я утвержден, мне сообщили месяц назад, а вот о роли мне сообщили буквально вчера, еще не довелось читать сценарий".

Олег Урушев выручил артиста, пояснив, что Шторбен - это обрусевший швед. "Сначала у нас была идея, чтобы шведов играли шведы, но мы подумали, что, наверное, разоримся на этом… Все же немецкие актеры у нас будут", - отметил продюсер, попутно пояснив, что немцы были элитой в своей армии.

"Я хотел предложить шведам проект. Но когда мы ввели эпизод, где секут шведа розгами, а потом во время драки бьют морду и прочее… Я не думаю, что они заинтересовались бы. Мы ввели эту сцену, ее в романе нет, хотя может автор и введет эту сцену в роман, - рассказал о дополнениях в работе сценариста Олег Урушев. - Одна из задач режиссера была такой, чтобы он создал образ "утопим всех шведов в гальюне".

Одна из запоминающихся ролей досталась актеру Тюменского драматического театра Александру Тихонову. Он сыграет сына Леонтия Ремезова.

"У него любовь с Айкони, она ханты. Она симпатичная... китайская актриса", - заинтриговал продюсер фильма.

Сам Александр Тихонов считает, что выбор кинематографистов в пользу тюменских актеров - это в первую очередь экономия. "Проект снимается здесь, поэтому очень многих ребят взяли из наших театров. Из всего списка я услышал фамилий шесть своих коллег".

Актер прежде снимался в эпизодах в сериалах, но то были двухдневные съемки. "Конечно, интересно будет поучаствовать в съемках полнометражного фильма и сериала. С персонажем еще не знакомился, думаю, будем обсуждать с режиссером, ведь он знает моего героя лучше, чем я. Думаю, будет интересно работать с режиссером", - высказался он.

Отбор артистов помимо Тюмени и Тобольска состоялся также в Москве и Ханты-Мансийске. Всего на просмотре было более 200 человек.

Актерский состав картины полностью еще не утвержден. Например, 27 декабря пройдут повторные кинопробы у Гоши Куценко.

"Мы хотели, чтобы Гоша Куценко сыграл роль сибирского хохла, но Первый канал не утвердил его на роль, они привыкли видеть его в амплуа мачо. Но мы все равно хотим привлечь его к фильму. Мы попробуем его на роль Бухгольца", - сообщил продюсер фильма.

Известно, что на главную роль претендовали Сергей Гармаш и Дмитрий Назаров.

"Мы долго уговаривали Диму Назарова на Гагарина. Он сказал: "Я хочу Ремезова", выучил эту роль, пришел, нам показал, и мы утвердили его в роли, - рассказал о пробах звезд продюсер. - И на Первом канале у нас многих актеров не утвердили. Сразу утвердили Ремезова (Дмитрия Назарова) и Петьку Ремезова (Павел Табаков)".

Кроме того, в главных ролях картины снимутся Дмитрий Дюжев (Петр I), Сергей Степанченко (воевода Чередов), Илья Маланин (Иван Демарин). Главную женскую роль Маши Ремезовой сыграет студентка Российского университета театрального искусства Юлия Макарова.

По самым оптимистичным прогнозам Олега Урушева, полнометражный фильм "Тобол" выйдет на большой экран через два года, в новогодний период с 2018 на 2019 год, к осени 2019 года запланирован выход восьмисерийного фильма в эфире Первого канала.

Ирина Ромашкина