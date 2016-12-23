Патрулирование лесов перед Новым годом усилят

Фото ИА "Тюменская линия"

Молодые ели и сосны останутся под усиленной охраной в регионе по 31 декабря 2016 года.

Специалисты департамента лесного комплекса области, ГКУ "Тюменьлес" и лесничие будут патрулировать леса ежедневно. На помощь им придут сотрудники строевых подразделений ДПС ГИБДД. Гражданам, законно перевозящим ели, нужно всегда брать с собой разрешительные документы. Если окажется, что новогоднее деревце вырублено незаконно, то придется заплатить штраф, независимо от того, одну елочку вырубили или целый грузовик.

Напомним, за незаконную рубку, повреждение лесных насаждений, самовольное выкапывание деревьев закон предусматривает штраф в размере от 3 до 4 тыс. рублей для граждан, от 20 до 40 тыс. для должностных лиц, от 200 до 300 тыс. рублей - для юридических. Также за одно незаконно срубленное дерево диаметром ствола меньше 12 см придется возместить ущерб в размере до 6 тыс. рублей. Если ущерб превысит 5 тыс. рублей, то нарушителя привлекут к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба департамента лесного комплекса Тюменской области.

Соб. инф.