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На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск погиб водитель из Казани

11:56 23 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
Фото Госавтоинспекции Тюменской области

Один человек погиб, восемь получили травмы в семи дорожных авариях, произошедших в Тюменской области 22 декабря.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, на 61 километре автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск съехал в кювет и въехал в дерево фургон "Мерседес Спринтер". 58-летний водитель автомобиля, житель Казани, скончался. Причина смерти мужчины устанавливается, возможно, у него случился сердечный приступ.

На 296 километре федеральной автодороги Тюмень – Омск в Ишимском районе водитель автомобиля "Ауди А4" выехал со второстепенной дороги, не предоставив преимущество автомобилю "Тойота Ярис", ехавшему по главной. В результате столкновения 37-летняя водитель "Тойоты" получила травмы головы и позвоночника. Травму головы и множественные ушибы получил и Наее 14-летний сын.

В Тобольске на ул. Знаменского на нерегулируемом пешеходном переходе микроавтобус "Хендэ Гранд Старекс" сбил двух девушек, 18 и 16 лет, переходивших дорогу. У пострадавших ушибы.

В Тюмени на пешеходном переходе на ул. Луначарского автомобиль "Тойота Аурис" сбил 38-летнюю женщину, после чего уехал с места происшествия. В результате ДТП женщина получила ушибы бедра и локтя. Сотрудники ГИБДД разыскали водителя автомобиля. Как выяснилось, машиной управляла 19-летняя девушка.

На ул. Щербакова столкнулись автомобили "Лада" 10-й модели и "Ауди А4". Водитель "Лады" проехал на запрещающий сигнал светофора. 42-летний водитель "Ауди" получил травму головы.

Теги: ГИБДД Тюменской области , ДТП

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