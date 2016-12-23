Пассажиров в тюменских автобусах встречают сказочные герои

Фото пресс-службы городской администрации

Конкурс на лучшее новогоднее оформление общественного транспорта стартовал в Тюмени, сообщает пресс-служба городской администрации.

Водители и кондукторы украшают автобусы гирляндами, еловыми ветками, новогодними игрушками. На окнах появились наклейки со сказочными персонажами и символом года. В некоторых автобусах установили настоящие елки, а водители и кондукторы нарядились в карнавальные костюмы.

Татьяна Виноградова и Олег Синцов, работающие на маршруте №70, третий год перед праздниками переодеваются в Деда Мороза и Снегурочку. Пассажиров они встречают с улыбкой и новогодними поздравлениями, детей угощают конфетами. На окнах автобуса расклеены изображения мультгероев, а в салоне звучат новогодние детские песни.

В конкурсе на лучшее оформление они принимают участие не первый год. В первый раз оформили автобус в виде зимних саней, в 2015 году – в виде волшебного грузовичка. На смотре украшенных автобусов в ТПАТП-1 в 2016 году они не только представили свое праздничное транспортное средство, но и станцевали для комиссии.

Водитель и кондуктор автобуса №14 на время праздников превратились в Лешего и Бабу-ягу. На смотре они тоже устроили целое представление: рассказали стихи собственного сочинения и вручили членам комиссии конфеты за прочитанные ими новогодние стихи. Свой автобус они украсили рисунками воспитанников специализированного детского сада №76. Почти все из них изобразили разноцветного петуха.

По словам специалиста по связям с общественностью ТПАТП-1 и ТПАТП-2 Натальи Ахтариевой, подобный конкурс проходит с 2011 года. Победители получают денежные призы и дипломы. В 2016 году на него заявились по шесть автобусов из каждого автопарка.

﻿ Фото пресс-службы городской администрации 1 /

Соб. инф.