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Декорации для фильма "Тобол" будут капитальными

12:29 23 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
Фото предоставила линейный продюсер фильма "Тобол" Анастасия Романова

Резиденции Ремезова и Гагарина строятся в Тобольске для съемок фильма "Тобол" по одноименному роману Алексея Иванова. Задействованы компании "Аргумент", "Зодчий" и "ЗАГРОС". Предприятие "Зодчий" возводило туристический комплекс "Абалак".

Как рассказал продюсер кинокартины Олег Урушев, старорусскую утварь, сани, телеги, бочки делают тобольские и тюменские умельцы. Строится флот - дощаники, кочи и другие суда.

Фото предоставила линейный продюсер к/ф "Тобол" Анастасия Романова - иллюстрация к к/ф "Тобол" С. Алибекова

"Сейчас строятся декорации резиденций Ремезова и Гагарина. На этих локациях запланировано по 20-30 съемочных дней. Поэтому они строятся не по принципу декораций, а по принципу капитального строения. Мы надеемся, что все это станет мобильным музеем", - пояснил продюсер.

Планируется, что после съемок они будут переданы в Тобольский музей.

 "Мы надеемся, что проект будет популярным. Историческая тема всегда сложная, но интересная. Чтобы учесть все факты, мы работаем в тесном сотрудничестве с Тобольским музеем-заповедником. Наши главные консультанты - генеральный директор Тобольского музея-заповедника Светлана Сидорова и археолог Игорь Балюнов", - отметил Олег Урушев.

По костюмам кинематографисты консультируются со специалистами из Эрмитажа. В команде художников по костюмам картины "Тобол" присутствует Владимир Никифоров, не так давно завершивший работу над проектом "Анна Каренина" Карена Шахназарова.

Фото предоставила линейный продюсер к/ф "Тобол" Анастасия Романова - иллюстрация к к/ф "Тобол" С. Алибекова

Задача всей команды кинокартины, по словам Олега Урушева, - сделать костюмы максимально достоверными, потому за основу взята книга XVIII века. Также продюсер рассказал, что завершается работа самого Ремезова - по данным того времени восстанавливаются чертежи пушек Ремезова. Позже чертежи передадут в Тобольский музей.

"Я подчеркиваю, что это культорологический проект, в него входит два тома романа "Тобол", документальная книга "Дебри" о становлении российской государственности на примере Тобольска, которая в конце января уйдет в печать, а в марте выйдет в свет", - уточнил Олег Урушев.

Съемки фильма "Тобол" начнутся 1 марта 2017 года в Тобольске. 9 марта планируется снимать сцену массовой драки между шведами и тоболяками, над которой работает каскадер-постановщик, лауреат каскадерского "Оскара" Виктор Иванов.

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Фото предоставила линейный продюсер к/ф "Тобол" Анастасия Романова - иллюстрация к к/ф "Тобол" С. Алибекова
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Ирина Ромашкина

Теги: Год российского кино , кино , Олег Урушев , Тобол , Алексей Иванов , кинематограф

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