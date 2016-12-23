Дмитрий Грамотин: решение о переносе Кубка мира - это удар по всему биатлонному сообществу России

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Решение о переносе Кубка мира стало болезненным не только для российских болельщиков. Так прокомментировал агентству "Тюменская арена" решение о переносе этапа Кубка мира из "Жемчужины Сибири" директор областного департамента по спорту Дмитрий Грамотин.

"Решение принято в ходе антидопинговых разбирательств, основанных на второй части доклада Ричарда МакЛарена. Решение о переносе Кубка мира из Тюмени уже принято. IBU выпустила соответствующий пресс-релиз. Пока что мы не располагаем информацией о роли Союза биатлонистов России в принятии этого решения. Конечно, подобная новость стала очень болезненной. Продано более 20 тысяч билетов. Посетить наши соревнования планировали болельщики из разных уголков России, а также из-за границы. Всех их ждет непростая процедура сдачи билетов. У нас есть договоренность с тюменскими гостиницами – они не будут взимать комиссионные сборы за отказ от бронирования. С авиакомпаниями будет сложнее. Решение этих вопросов станет для организационного комитета главной задачей на ближайшее время. Пока что решение IBU связано лишь с переносом первого (2017 года) из заявленных в Тюмени этапов Кубка мира", - рассказал Дмитрий Грамотин.

Информации о переносе этапа Кубка мира по лыжным гонкам пока нет. Международная федерация лыжных гонок (FIS) примет решение до конца 2016 года.

Соб. инф.