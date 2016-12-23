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Тюменские остановки обрабатывают специальным средством от наледи

17:21 23 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
Тюменская линия

В Тюмени остановочные карманы обрабатывают специальным составом. Здесь, как показывает практика, лед скапливается даже в отсутствие снегопадов. Об этом рассказал главный специалист комитета текущего содержания улично-дорожной сети департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени Алексей Смышляев.

"На сегодняшний день у нас нет ни одного неочищенного автобусного кармана. Но автобусы все равно накатывают и лед получается. Как мы выходим из этой ситуации: мы применяем фрикционный материал, отсыпаем на таких участках мелкую крошку", - отметил он.

Обслуживанием городских остановочных пунктов занимается компания "ТОДЭП". Пока жалоб на содержание остановочных пунктов в его комитет не поступало, пишет газета "Тюмeнская облaсть сегoдня".  В случае возникновения каких-либо претензий к качеству работы дорожных служб у горожан есть возможность позвонить в круглосуточную диспетчерскую службу дирекции автомобильных дорог и мостов по телефону 29-75-53 или обратиться на интернет-портал "Тюмень — наш дом". 

Теги: автобусы , остановки

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