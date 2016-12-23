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В мороз викуловские школьники посещают уроки через Интернет

13:57 23 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
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Дистанционное образование помогает учащимся викуловской школы №1 не отстать от учебной программы во время актировок. 

Как рассказал директор школы Андрей Лотов, расширенные домашние задания и ссылки на видеоуроки дети получают через электронный классный журнал, социальные сети. Многие классы имеют группы в социальных сетях, здесь они выполняют групповые задания и общаются с учителями. Бумажные варианты заданий педагоги передают через родителей. 

"Это позволит нам не продлевать учебный год и не сокращать каникулы. Факультативы и подготовку к ЕГЭ тоже можно вести дистанционно", - отметил Андрей Лотов. 

Напомним, решение об отмене занятий принимается в зависимости от скорости ветра и температура воздуха. Если скорость ветра менее 2 м в секунду, то занятия отменяются с первого по четвертый класс при температуре воздуха ниже 30 градусов, с первого по девятый класс – ниже 35 градусов, с первого по 11-й класс – ниже 40. Если скорость ветра более 2 м в секунду, то занятия в школах отменяются при других параметрах температуры: для первых–четвертых классов – ниже 25 градусов, с первого по девятый – ниже 30, с первого по 11-й – ниже 35.

Евгения Шевцова

Теги: школьники , Викуловский район , актировка

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