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В Тюменской области действуют центры трудовой адаптации осужденных

13:24 23 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
Пресс-служба УФСИН РФ по Тюменской области

Более 2,3 тыс. человек из девяти тысяч осужденных привлечены к труду в учреждениях, подведомственных УФСИН России по Тюменской области.

Об этом на пресс-конференции в пресс-центре "Тюменская линия" сообщил заместитель начальника УФСИН России по Тюменской области полковник внутренней службы Андрей Рукосмотров.

"Каждый осужденный обязан трудиться согласно уголовному законодательству. По возможности мы должны их устраивать по имеющимся у них специальностям. На уголовно-исполнительную систему возложены задачи по обеспечению трудовой адаптации осужденных - это способствует их исправлению, ресоциализации и правопослушному поведению во время отбывания наказания", - отметил он.

В восьми учреждениях УФСИН России по Тюменской области созданы центры трудовой адаптации осужденных. В их состав входят пять исправительных учреждений, которые дислоцируются в Тюмени, Ишиме и Тобольске, одна лечебно-исправительная мастерская и учебно-производственная мастерская в Тюменской исправительной колонии.

По словам Андрея Рукосмотрова, в отношении большинства осужденных имеются исполнительные документы, по которым они должны возместить ущерб государству или частным лицам. "В первую очередь стараемся трудоустроить таких осужденных. Некоторые зачастую не имеют никаких специальностей. Для этого в исправительных учреждениях созданы профессиональные училища. В настоящее время 821 человек обучается по 23 специальностям", - добавил он.

Производство продукции и оказание услуг осуществляется как для сторонних организаций, так и для нужд уголовно-исправительной системы. Основными отраслями выпускаемой продукции являются: металлообработка, деревообработка, производство и переработка пленки ПВД, производство продуктов питания от мясных колбас до киселя. Налажен выпуск товаров народного потребления. Продукция можно приобрести в магазинах при исправительном учреждении и на ярмарках.

Как рассказал Андрей Рукосмотров, в 2015 году было заключено соглашение с Торгово-промышленной палатой Тюменской области. "Пять предпринимателей уже активно сотрудничают с нами. Мы им предоставляем на безвозмездной основе помещения, которые обеспечены всеми видами коммунальных услуг, где они открывают цеха по производству своей продукции. Они оснастили помещения необходимым оборудованием, на котором работают осужденные. Оплата труда составляет не меньше минимального размера оплаты труда - 7,5 тысяч рублей. Из этой суммы удерживаются деньги по исполнительным листам, затраты на содержание, за коммунальные услуги, еду и одежду. На личный счет осужденный получает не менее 25 процентов заработанных денег", - подчеркнул он и добавил, что по качеству продукции претензий и нареканий не было.

В настоящее время на территории учреждений, подведомственных УФСИН России по Тюменской области, работают производства по изготовлению пластиковых окон, строительных материалов, теплоблоков, мебели.

Ирина Шемякина

Теги: трудоустройство , УФСИН

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