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Губернатор: у Югры большой потенциал и прекрасное будущее

13:02 23 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
phototyumen.ru

Югра - это динамично развивающаяся территория с богатой историей и огромными перспективами, здесь активно реализуются масштабные проекты в самых разных сферах - от образования, здравоохранения и спорта до привлечения инвестиций, развития инфраструктуры и  промышленного потенциала.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, поздравляя жителей Ханты-Мансийского автономного округа с 86-летием со дня его образования.

По словам главы области, в каждом достижении и успехе региона - энергия, талант, инициативность, трудолюбие югорчан - настоящих патриотов своей малой родины.

"Особые слова благодарности выражаю ветеранам автономного округа за вклад в формирование уникального топливно-энергетического комплекса, который был и остается не только гордостью для наших земляков, но и локомотивом для развития многих отраслей экономики, основой благополучия всех россиян. Уверен, у региона большой потенциал и прекрасное будущее. Надеюсь, что дружеские отношения Тюменской области и Югры с каждым годом будут еще крепче и надежнее. Желаю автономному округу процветания и новых экономических высот, а всем его жителям - счастья, здоровья и  благополучия!", - сказал Владимир Якушев.

Теги: Владимир Якушев , Югра

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