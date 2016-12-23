Аномальные морозы на юге области сменит резкое потепление

Фото ИА "Тюменская линия"

Теплый антициклон придет на смену аномальным морозам на юге области к вечеру 23 декабря.

По данным Росгидрометцентра, вечером в Тюмени ожидается минус 18 градусов, пойдет снег. На выходных днем потеплеет до минус 9-6 градусов, ночью - от минус 21 до минус 13. Следующая неделя будет чуть холоднее. С 26 по 27 декабря средняя температура воздуха днем составит минус 11 градусов, ночью - минус 15-18.

Небо будет облачным, местами пройдет снег. Скорость ветра будет достигать 4 м/с.

Ослабнут морозы и в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре. Здесь тоже будет идти снег, средняя температура воздуха составит минус 17-13 градусов днем и до минус 20 ночью. В Ямало-Ненецком округе днем минус 12-15, к вечеру столбики термометров будут опускаться до 19-20 градусов ниже нуля.

Евгения Шевцова